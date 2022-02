Premium Het beste van De Telegraaf

Het brons strookt niet met de potentie en ambities van de achtervolgingsvrouwen

Nick Tol

Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong moeten het in de halve finale afleggen tegen Canada. Ⓒ ANP/HH

PEKING - De Oranje-vrouwen deden dinsdag echt wel hun best om uit te stralen dat ze een hecht team vormen en gelukkig waren met olympisch brons. Maar tussen de regels door was duidelijk merkbaar dat ze stevig baalden en vinden dat er iets structureel moet veranderen in de huidige structuur van het Nederlandse schaatsen. Gezien de aanloop vol wanordelijkheden was het geen verrassing dat Ireen Wüst, Irene Schouten, Antoinette de Jong en invalster Marijke Groenewoud op de ploegenachtervolging werden afgetroefd door Canada en Japan.