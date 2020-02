Organisatie WK baanwielrennen ziet geen ’coronaproblemen’

Burckhard Bremer, het hoofd van de organisatie, zei op een persconferentie in Berlijn geen problemen te zien met de binnenkomende teams. „De Chinezen en Taiwanezen waren al drie weken in Zwitserland en hebben daar getraind zonder dat iemand besmet is geraakt, dus we denken dat renners uit Azië veilig zijn”, aldus Bremer. Toch zullen er bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen, zoals desinfectiemogelijkheden voor sporters. In totaal nemen 45 landen deel aan de wedstrijden in Berlijn.

Na de uitbraak van de longziekte in China is nu ook vooral Italië getroffen. In het weekend werden verscheidene plaatsen in Noord-Italië afgesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Er zijn daar zes doden gevallen en ongeveer tweehonderd mensen geïnfecteerd.