FC Utrecht met de rug tegen de muur naar Feyenoord: ’Niemand had dit gewild’

UTRECHT - Na een ouderwets onrustige week, waarin trainer Michael Silberbauer het veld moest ruimen na nul punten in de eerste drie duels, kruist FC Utrecht vanmiddag (aanvang 12.15) in de eigen Galgenwaard de degens met regerend kampioen Feyenoord. Onder leiding van interim-trainer Rob Penders hoopt FC Utrecht van de hatelijke nul af te komen. ,,Waar we nu staan is onze eer te na. Niemand hier wil staan op de plek waar we nu staan. Het gevoel om gas te geven tegen Feyenoord leeft in de groep. Wij willen echt gaan vlammen”, aldus routinier Mark van der Maarel.

Mark van der Maarel Ⓒ ANP/HH