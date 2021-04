Herbeleef uitschakeling van Ajax in Europa

De ingevallen Brian Brobbey schoot Ajax in de 49e minuut op voorsprong (0-1). Dusan Tadic leek even later voor de 0-2 te zorgen maar die treffer werd na interventie van de videoscheidsrechter afgekeurd omdat Nicolás Tagliafico een overtreding op Henrikh Mkhitaryan had gemaakt. Edin Dzeko benutte in de 72e minuut een van de spaarzame mogelijkheden van AS Roma, nadat Jurriën Timber was uitgegleden.

