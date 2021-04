Live Europa League: Ajax begonnen aan zware opgave in Rome

Maarten Stekelenburg is voldoende fit om het doel van Ajax te verdedigen. Ook Sean Klaiber begint in de basis. De rechtsback vervangt Rensch en krijgt de voorkeur boven Perr Schuurs, die op de bank begint. De keuze voor Klaiber houdt in dat Jurriën Timber in het centrum van de defensie kan blijven spelen.

Bij AS Roma heeft Rick Karsdorp een basisplaats. De oud-Feyenoorder miste vorige week het duel in Amsterdam vanwege een schorsing.

Ajax mist de geblesseerde Daley Blind en Noussair Mazraoui en Devyne Rensch (geschorst), André Onana (dopingschorsing) en Sébastien Haller (niet speelgerechtigd).

Ajax moet een achterstand van 1-2 goedmaken om voor de derde keer in vijf seizoenen een halve finale van een Europees bekertoernooi te kunnen bereiken. Trainer Erik ten Hag kiest voor dezelfde aanvallers als een week geleden in de verloren thuiswedstrijd tegen AS Roma. Dusan Tadic vormt een voorhoede met de Braziliaanse buitenspelers Antony en David Neres.

Opstellingen

AS Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante en Ibanez; Karsdorp, Veretout, Diawara en Calafiori; Pellegrini, Dzeko en Mkhitaryan.

Ajax: Stekelenburg; Klaiber, Jurriën Timber, Martínez en Tagliafico; Álvarez, Klaassen en Gravenberch; Antony, Tadic en Neres.

Dusan Tadic met Nico Tagliafico. Ⓒ ANP/HH

Het duel tussen AS Roma en Ajax begint om 21.00 uur.