Live Europa League: Ajax strijdt met Sean Klaiber om plek in halve finale

Sean Klaiber is de vervanger van de geschorste Devyne Rensch. Ⓒ HH/ANP

ROME - Het is alles of niets voor Ajax in de uitwedstrijd tegen AS Roma. Het elftal van trainer Erik ten Hag moet in een leeg Stadio Olimpico een achterstand van 1-2 goedmaken om door te dringen tot de halve finales van de Europa League. Volg het hier op de voet via ons liveverslag op Twitter.