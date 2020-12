Productieve dag Nyck de Vries, Fernando Alonso snelste bij Formule 1-test

De Vries reed 110 rondjes in de auto van wereldkampioen Lewis Hamilton en reed een snelste ronde van 1.36,595. Dat was de tweede tijd van de dag. Alleen Fernando Alonso was ruim twee tienden van een seconde sneller.

De ervaren Spanjaard (39) kreeg toestemming van de FIA om uit te komen in de Young Driver Test, ter voorbereiding op zijn terugkeer in de Formule 1 bij Renault, dat volgend jaar als Alpine door het leven gaat in de koningsklasse.

Mick Schumacher was de langzaamste van de dag, maar reed wel 125 rondjes. De Duitser rijdt volgend voor Haas. Yuki Tsunoda noteerde de vijfde tijd in zijn AlphaTauri. De Japanner wordt naar verwachting snel aangekondigd als nieuwe coureur bij het zusterteam van Red Bull Racing.