Ook snelste tijd Max Verstappen in verregende laatste training in Spanje

Tijdens zijn enige serieuze rondje zette Max Verstappen in die beginfase wel weer de snelste tijd neer, zoals hij ook al de rapste coureur was geweest op de vrijdag. De WK-leider ging rond in 1.13,664 en was een kwart seconde sneller dan teamgenoot Sergio Pérez. Daarachter volgden Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Nyck de Vries noteerde de twaalfde tijd.

Na een rode vlag, veroorzaakt door een schuiver van Williams-coureur Logan Sargeant, bleef het regenen. In de slotfase van de training kwamen de coureurs nog wel naar buiten om de intermediates uit te proberen en daarna werden ook de droogweerbanden nog even gebruikt, maar dat had logischerwijs geen snellere tijden meer tot gevolg.

Tot aan de kwalificatie, die om 16.00 uur begint, is de regenkans op zaterdag het grootst. Vanaf dat moment moet de kans op neerslag weer wat afnemen. De kans op regen op zondag wordt wat kleiner ingeschat.