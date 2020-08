Serena Williams vergelijkt nederlaag met ’een date met een saaie man’

In de derde ronde op Flushing Meadows in New York ging de 38-jarige Amerikaanse in drie sets onderuit tegen de Griekse Maria Sakkari: 5-7, 7-6 en 6-1 na 2 uur en 17 minuten. In de kwartfinales komt Sakkari uit tegen de Britse Johanna Konta.

Een ronde eerder was Serena al door het oog van de naald gekropen tegen Arantxa Rus, die pas na bijna 3 uur het hoofd wilde buigen. De opeenvolging van wedstrijden is blijkbaar zwaar voor een vermoeide Williams.

„Het is moeilijk om zo te spelen en tegelijkertijd positief te blijven”, klinkt het bij de 23-voudige grandslamwinnares, een week voor de start van de US Open. „Negen uur wedstrijd in één week is te veel. Dat ben ik niet gewoon. Maar dan nog moet ik geen excuses zoeken. Ik moet opnieuw leren om zo’n wedstrijden te winnen. Want dat had ik vandaag moeten doen: winnen.”

Waarop Williams een bijzondere vergelijking bovenhaalt. „Ik heb het aan mezelf te danken. Het is net alsof je op date gaat met een saaie man. Dat gevoel had ik: je weet dat je ervan af moet, dat het geen zin heeft en het je enkel maar meer frustreert.”