Statement NBA-spelers voorafgaand aan Finals: ’End gun violence’

De voetballers van de mannenploeg droegen tijdens hun wedstrijd tegen Uruguay speciale armbanden, terwijl de basketballers van de Warriors en Celtics voorafgaand aan hun wedstrijd in oranje shirts met de tekst ’End Gun Violence’ aantraden.

Namens de nationale voetbalploeg werd vorige week al een brief naar het Amerikaans Congres, de wetgevende instantie van de federale overheid van de Verenigde Staten, gestuurd met een dringend verzoek om strengere wapenwetgeving in te voeren. „Ons vermogen om verandering teweeg te brengen is beperkt, maar dat van jullie niet”, schreef de ploeg.

Steve Kerr

De basketballers van Golden State Warriors en Boston Celtics wilden rondom hun wedstrijd eveneens duidelijk maken dat ze het tijd vinden voor verandering. „We hebben sterk het gevoel dat dit het moment is om iedereen wakker te schudden en ons in te spannen voor maatregelen die het wapengeweld beperken”, zei Warriors-coach Steve Kerr.

Ime Udoka van Boston Celtics sloot zich daarbij aan. „Basketbal is een mooie sport en bij een nederlaag zijn we daar kapot van. Maar het is geen kwestie van leven en dood. Er blijven in ons land helaas ook dingen gebeuren die levens en hele families verwoesten. We proberen duidelijk te maken dat het tijd is voor verandering.”

Het statement van de Amerikaanse profsporters is een reactie op de reeks incidenten met vuurwapens in de Verenigde Staten.