Primeur voor Nederlandse hockeysters

In de eindstrijd van de Grand Final in het Wagener Stadion van Amstelveen was de wereldkampioen te sterk voor Australië. De winst werd in shoot-outs veilig gesteld (4-3), na de 2-2 na reguliere speeltijd.

Evenals eerder in de week in de halve finale tegen Duitsland kwam Nederland op achterstand. Mariah Williams scoorde voor Australië, door een strafcorner van Jodie Kenny in een aardige variant doeltreffend te verlengen. Na een aantal gemiste mogelijkheden voor Oranje maakte Marijn Veen de 1-1. Ze deed dat na voorbereidend werk van Maria Verschoor.

Nadat in het laatste kwart een treffer van Laurien Leurink op advies van de video-scheidsrechter was afgekeurd, verhoogde de formatie van bondscoach Alyson Annan de druk nog wat meer. Kelly Jonker maakte vervolgens de 2-1, na een pass van aanvoerder Eva de Goede.

Uit een door Kaitlin Nobbs benutte strafbal kwam Australië kort voor tijd toch nog op 2-2.