Wiegman uitgesproken over ’status-Van de Sanden’

Er was veel om te doen om de fitheid van de linksbuiten, die een aangepaste warming=up deed. „Lieke heeft zich binnen warmgefietst”, vertelde bondscoach Sarina Wiegman aan de NOS. „Een iets andere preparatie, zodat ze zich niet te veel hoeft te belasten.” De aanvaller voegde zich later op het veld bij haar ploeggenoten.

„De beslissing om Lieke te laten starten nemen we samen”, verduidelijkte Wiegman. „Wij als staf, de medische staf én Lieke. Zij heeft daarin natuurlijk de belangrijkste stem en zij wil spelen. En ik wil ook dat ze speelt.”

Volgens Wiegman had het wel of niet meespelen van Martens geen invloed op de rest van de opstelling. „Shanice van de Sanden had sowieso gespeeld”, aldus de bondscoach, die de roep om Lineth Beerensteyn na haar goede invalbeurten natuurlijk wel mee had gekregen. „Maar die roep om andere spelers is er al sinds de eerste wedstrijd. Shanice kan altijd achter de verdediging komen en beslissend zijn. Dat wil ik ook zien van haar vandaag.”