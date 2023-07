Dag 8: De column ging over Nederlands kampioen luchtgeweerschieten Willem Houwertjes

Nu zou mijn ‘Saab’ (niet de auto, maar mijn vrouw) kunnen opmerken dat ik een koning ben in het onthouden van nutteloze feiten, maar dat doe ik niet. De column ging over Willem Houwertjes, een Nederlands kampioen luchtgeweerschieten (10/12 meter, knielend) die ik even tevoren had geïnterviewd voor het Haarlems Dagblad.

Youp was zo vrij geweest om het halve verhaal voor het Handelsblad over te schrijven, maar dit geheel terzijde. Ach, onze broers speelden toentertijd samen in het Nederlands hockeyelftal, dus dan doe je niet zo moeilijk. De opmerking ‘dat ieder mens een column waard is en dus ook Willem Houwertjes’, had hij wel zelf bedacht. Daar had hij een goed punt. De kop van de column luidde geloof ik ‘Who the hell is Willem Houwertjes?’

3 procent

Ook Katja Snoeijs is een verhaal waard. Voetbalster Snoeijs is spits van beroep, speelt voor Everton en staat donderdagmiddag hier in Wellington tegen wereldkampioen VS in de spits. Onder voorbehoud, want volgens Andries Jonker is de kans dat zijn geblesseerde aanvalsleider Lineth Beerensteyn kan spelen, om en nabij de ‘3 procent’.

Dat is niet veel lijkt mij. Vandaar dat ik Snoeijs in Nieuw-Zeeland interviewde. Halverwege het gesprek kwam een weinig vleiende uitspraak van VI-columnist Nico Dijkshoorn over vrouwenvoetbal ter sprake. Snoeijs, een intelligente dame, vond daar wel wat van. Waar het op neer komt: Dijkshoorn is in de ogen van de spits een aandachtstrekker, die even zijn moment wilde pakken door te zeggen dat Nederland-Portugal wat hem betreft achter gesloten deuren had moeten plaatsvinden.

Topgozer

Afijn, het is als man altijd makkelijk om iets badinerends over vrouwelijke voetbalsters te roepen. Huisgenoot Koen raakte een paar dagen terug maar niet uitgepraat over de penalty van Alex Morgan. De Amerikaanse superster schoot de bal inderdaad niet best in. Volgens K. met haar hak. De bal rolde tergend langzaam richting het doel. Ik vergeleek de strafschop met die van Memphis Depay in maart tegen Frankrijk. Net zo’n drama.

Ik begin Koen sowieso een beetje zat te worden. Kan het NRC hem niet terugroepen? Een ander sturen wellicht? Chef-sport Rogier van ’t Hek misschien. Is dat familie van? Hmm. Laat maar. Straks gaat hij nog mijn verhalen overschrijven. Koen mag blijven.Topgozer.