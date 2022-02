Loting Europa League: Barcelona naar Galatasaray, Rangers tegen Rode Ster

Olympique Lyon, waar Peters Bosz trainer is, treft FC Porto. Sevilla, twee jaar geleden winnaar van de Europa League, neemt het op tegen de Engelse club West Ham United. Villarreal is de titelhouder in de Europa League. De Spaanse club is actief in de Champions League en staat in de achtste finales tegenover Juventus.

De eerste wedstrijden zijn op donderdag 10 maart, de returns een week later.

Overzicht achtste finales: