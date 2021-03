Jubileum voor scheidsrechter Danny Makkelie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Stan Wawrinka paar weken aan de kant na operatie

12.38 uur: De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka, drievoudig grandslamkampioen, is een paar weken uitgeschakeld. De nummer 21 van de wereld heeft een ingreep aan zijn linkervoet ondergaan, zo maakte hij zelf via sociale media bekend.

„Omdat ik al wat langer met wat pijn in mijn linkervoet speelde, heb ik besloten een kleine ingreep te ondergaan”, schreef Wawrinka. „Alles is goed verlopen en ik zal er een paar weken uit zijn. Ik kan niet wachten om de training te hervatten.”

De 35-jarige Wawrinka meldde zich af voor het masterstoernooi van Miami, dat momenteel bezig is. Hij deed eerder deze maand wel mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij in de openingsronde verloor van de Rus Karen Chatsjanov.

In 2014 won Wawrinka de Australian Open, een jaar later Roland Garros en in 2016 pakte hij de titel op de US Open.

Handbal: Oranje-vrouwen tegen Duitsland en Wit-Rusland in kwalificatie EK

12.13 uur: De Nederlandse handbalsters nemen het in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 op tegen Duitsland, Wit-Rusland en een nader te bepalen tegenstander. Bij de Duitse ploeg is de Nederlander Henk Groener de bondscoach. Groener had in het verleden ook Oranje onder zijn hoede.

Oranje is ingedeeld in groep 3. De nummers 1 en 2 van de zes poules verzekeren zich van een ticket voor het EK, waaraan zestien landen deelnemen. Vier landen zijn al zeker van deelname. Dat zijn titelhouder Noorwegen en gastlanden Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro.

Het EK in de drie landen begint op 4 november 2022. De kwalificatiereeks vangt in oktober van dit jaar aan.

De vierde tegenstander van de handbalsters wordt bekend als de eerste fase van de kwalificatiereeks is afgerond. Het gaat om de winnaar van de groep met Griekenland, Italië, Bosnië en Letland.

Voetbal: Jubileum voor scheidsrechter Danny Makkelie

11.35 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie viert zaterdag een jubileum. De 38-jarige arbiter fluit in Belgrado zijn honderdste internationale wedstrijd. De UEFA heeft hem aangesteld voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal.

„Het is een mooi affiche tussen twee goede teams”, zegt Makkelie, die bij internationale duels een vast arbitrageteam vormt met Hessel Steegstra, Mario Diks, Kevin Blom en Jochem Kamphuis. „Ik heb het aantal wedstrijden zelf niet bijgehouden, maar ik ben er trots op dat ik deze mijlpaal heb bereikt. Met het team timmeren we hard aan de weg. Hopelijk wordt dat in april beloond met een aanwijzing voor het Europees kampioenschap.”

Makkelie, parttime politieagent, fluit sinds 2011 op internationaal niveau. Hij was als videoarbiter actief op het WK 2018 en had vorig jaar de leiding bij de finale van de Europa League, tussen Sevilla en Internazionale. De scheidsrechter hoopt komende zomer net als Björn Kuipers te mogen fluiten op het EK.

Servië begon de WK-kwalificatie met een zege op Ierland (3-2), Portugal versloeg Azerbeidzjan in Turijn met 1-0.

Voetbal: Leeuwinnen in aanloop Spelen tegen Spanje en Australië

10.26 uur: De Nederlandse voetbalsters spelen volgende maand oefeninterlands tegen Spanje en Australië. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het op vrijdag 9 april in Marbella op tegen de Spaanse vrouwen en ontvangt vier dagen later Australië in Nijmegen. De regerend Europees kampioen en nummer 2 van het WK begon het interlandjaar vorige maand met overwinningen op België (6-1) en Duitsland (2-1).

De voetbalsters zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Japan. Spanje, twaalfde op de wereldranglijst, heeft zich daar niet voor geplaatst. Australië doet wel mee aan het olympische voetbaltoernooi. De Australische voetbalsters staan op de mondiale ranking op de zevende plek, drie plaatsen onder Oranje.

Van de voorgaande negen duels met Spanje won Nederland er slechts twee, beide keren in 2008. Tegen Australië hebben de voetbalsters twee overwinningen, drie nederlagen en twee keer een gelijkspel staan.

De vorige twee interlands van de ’Leeuwinnen’ in het Goffert-stadion van NEC in Nijmegen eindigden beide in 0-0; in 2014 tegen Brazilië en in 2017 tegen Ierland.

Wiegman presenteert dinsdag haar selectie voor de komende interlandperiode.

Basketbal: Brooklyn verliest zonder toptrio van Utah

10.04 uur: Zonder de topbasketballers James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving was Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kansloos tegen koploper Utah Jazz. De Nets verloren met 118-88 in Salt Lake City. Voor het eerst sinds de komst van Harden, begin dit jaar, moest de ploeg uit New York het zonder het volledige supertrio doen.

Harden bleef tegen Utah Jazz aan de kant vanwege nekklachten. Durant is al een tijdje geblesseerd, Irving ontbreekt vanwege familieomstandigheden. De Nets reisden naar Salt Lake City in de wetenschap dat ze zestien van hun laatste achttien wedstrijden in de NBA hadden gewonnen, terwijl de koploper juist heel wat minder onverslaanbaar bleek dan in het begin van het seizoen.

Bij Utah Jazz was Donovan Mitchell de topscorer met 27 punten. Met 32 zeges tegenover 11 nederlagen staat zijn ploeg bovenaan in het westen. Brooklyn Nets moest de tweede plaats in het oosten afstaan aan Milwaukee Bucks, dat met 121-119 won van Boston Celtics.

Darts: WK voor landenteams in september in Jena

10.02 uur: Het landentoernooi World Cup of Darts vindt dit jaar weer in Duitsland plaats. De PDC heeft het WK voor duo’s toegewezen aan Jena, waar van 9 tot en met 12 september 32 landen strijden om de wereldtitel.

Vorig jaar werd World Cup of Darts in de Oostenrijkse stad Salzburg gespeeld en de acht edities die daaraan voorafgingen, vonden allemaal op Duitse bodem plaats; in Hamburg en Frankfurt. In 2010 vond de eerste editie in Engeland plaats.

Wales is in september titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer; in 2010, 2014, 2017 en 2018.

In een later stadium wordt bepaald of er publiek welkom is in de Sparkassen-Arena.

Tennis: Pospisil houdt op baan tirade over ATP

09.08 uur: De Canadese tennisser Vasek Pospisil heeft op het masterstoernooi van Miami zijn frustraties over tennisbond ATP nogal heftig geuit op de baan. Pospisil, die vorig jaar samen met Novak Djokovic uit de spelersraad van de ATP stapte en een eigen vakbond opzette, liet zich in woord en gebaar gaan tijdens zijn partij in de eerste ronde tegen de Amerikaanse qualifier Mackenzie McDonald.

De 30-jarige Canadees sloeg in de eerste set uit frustratie een bal de baan af, hij smeet met zijn racket en kreeg aan het einde van de set een strafpunt nadat hij zich ook verbaal had misdragen. Pospisil verloor daardoor de set met 6-3. Vanaf zijn stoel aan de zijkant van de baan ging de nummer 67 van de wereld daarna een discussie aan met de umpire, die hem vroeg wat er aan de hand was.

„De voorzitter van de ATP heeft gisteren 1,5 uur tegen me geschreeuwd, tijdens een meeting waarin werd geprobeerd de spelers te verenigen. Voor 1,5 uur. De baas van de ATP. Stuur hem weg. Waarom steun ik dit?”, zei Pospisil, gevolgd door enkele scheldwoorden over ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. De Canadees verloor de partij tegen McDonald in drie sets.

Pospisil bood later via Twitter excuses aan. „Ik had geen respect voor de sport waar ik van houd en dat spijt me echt. Als uitleg: ik was nogal gespannen door een ontmoeting de avond hiervoor tussen de spelers en de ATP-managers. Ik onderschatte wat deze emoties met me deden. Het spijt me voor mijn gedrag op de baan in Miami en de woorden die ik heb gebruikt.”

Olympische Spelen: Fakkeltocht in Fukushima, 10 jaar na kernramp

08.23 uur: De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio is in Fukushima begonnen aan een lange fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in J-Village, het trainingscomplex van de nationale voetbalploeg dat in 2011 als belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de aardbeving, tsunami en kernramp die ongeveer 18.500 mensen het leven kostten.

De ceremonie vond zonder publiek plaats vanwege het coronavirus. Voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité hoopt dat het olympisch vuur kan dienen als „een lichtstraal aan het einde van de duisternis.”

„Het afgelopen jaar, terwijl de hele wereld een moeilijke periode doormaakte, werd de olympische vlam stilletjes maar krachtig in leven gehouden”, zei Hashimoto. „De kleine vlam verloor de hoop niet en net als de knop van een kersenbloesem die op het punt stond te bloeien, wachtte die op deze dag.”

De eerste die de fakkel mocht dragen, was voetbalster Azusa Iwashimizu. De 34-jarige Japanse veroverde in 2011 met Japan de wereldtitel. Iwashimizu liep samen met haar ploeggenotes van toen J-Village uit, voor het eerste deel van de estafette. Homare Sawa, de aanvoerster van het Japanse elftal uit 2011, moest zich woensdag vanwege gezondheidsredenen afmelden.

Het is de bedoeling dat in totaal zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen, de dag van de openingsceremonie. De estafettetocht is via een livestream te volgen.

De olympische vlam arriveerde op 20 maart 2020 in Japan. Enkele dagen later besloot Japan de Spelen vanwege corona met een jaar uit te stellen. De vlam werd daarna nog een tijdje in Fukushima aan het publiek getoond, maar al snel gingen ook daar de deuren dicht vanwege het virus. De lantaarn met daarin de vlam was later een tijdje te zien in het Olympisch Museum in Tokio.