Kopenhagen ontvangt minimaal 11.000 voetbalfans op EK

Voetbal: Rashford ontbreekt bij Engelsen bij begin WK-kwalificatiereeks

16.19 uur: Engeland kan donderdag in de openingswedstrijd van de WK-kwalificatiereeks, thuis tegen San Marino, definitief niet beschikken over Marcus Rashford. De aanvaller van Manchester United ondervindt hinder van een voetkwetsuur en staat niet op de lijst van 23 spelers.

Ook Bukayo Saka is er niet bij. De 19-jarige buitenspeler van Arsenal staat aan de kant met een hamstringblessure. Manchester City-speler Kyle Walker haalde eveneens de wedstrijdselectie niet.

Engeland - San Marino begint om 20.45 uur en wordt gespeeld op Wembley.

Badminton: Piek en Seinen naar kwartfinales Orléans

16.18 uur: Badmintonsters Selena Piek en Cheryl Seinen zijn op de Orléans Masters doorgedrongen tot de kwartfinales. Het Nederlandse koppel was in de Franse stad in de tweede ronde in drie games te sterk voor Yulfira Barkah en Febby Gani uit Indonesië: 21-15 20-22 21-17. Piek en Seinen zijn de nummer 6 van de plaatsingslijst in Orléans.

In de strijd om een plek in de halve finales treffen Piek en Seinen het Deense koppel Maiken Fruergaard en Sara Thygesen, die als vierde zijn ingeschaald.

Voetbal: Premier League op zaterdag 14 augustus van start

16.08 uur: De eerste speelronde van de Premier League 2021-2022 is gepland voor zaterdag 14 augustus 2021. Het voetbalseizoen eindigt op 22 mei 2022, zo heeft de toonaangevende voetbalcompetitie bekendgemaakt.

De finale van het aanstaande EK wordt op zondag 11 juli gespeeld.

Manchester City stevent dit seizoen af op de Engelse landstitel. De club heeft al 14 punten voorsprong op stadgenoot Manchester United, dat nog wel een duel tegoed heeft.

Wielrennen: Brit Hayter verrast met ritzege in Settimana Internazionale

15.49 uur: De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft donderdag de derde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een rittenkoers in Italië, gewonnen. De 22-jarige renner van Ineos won in Riccione de massasprint, voor de Australiërs Shane Archbold en Nick Schultz.

Voor Hayter was het zijn tweede zege als wielerprof nadat hij vorig jaar de Ronde van de Apennijnen, een eendaagse wedstrijd, had gewonnen. De leiderstrui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard van wielerploeg Jumbo-Visma.

Donderdag volgt een rit met tal van klimmetjes in en rond San Marino. De Settimana Internazionale eindigt zaterdag.

Voetbal: Braziliaanse voetbalbond voert maximum aantal trainerswissels in

15.48 uur: De Braziliaanse voetbalbond CBF heeft een maximum aantal trainerswissels per seizoen ingevoerd. De bond wil zodoende het aantal ontslagen trainers drastisch terugbrengen.

Iedere club mag komend seizoen slechts één keer van trainer veranderen, zo werd in een digitaal overleg tussen de clubs en de CBF bekendgemaakt.

„Dit is een grote stap voorwaarts voor het Braziliaanse voetbal. Niet alleen voor de clubs, maar ook voor de trainers”, zei CBF-voorzitter Rogério Caboclo. „De maatregel luidt het einde in van de stoelendans onder coaches in Brazilië.”

Wanneer een club toch een einde maakt aan de samenwerking met de tweede trainer, dan moet iemand het overnemen die minimaal zes maanden bij de club werkzaam is. Indien de trainer zelf zijn ontslag indient, geldt de maatregel niet.

Voetbal: Jong Oranje traint met complete groep in aanloop naar Duitsland

15.05 uur: Jong Oranje heeft geen blessuregevallen overgehouden aan de openingswedstrijd van het Europees kampioenschap tegen Jong Roemenië (1-1). Op het veld van amateurclub BVSC in Boedapest verschenen donderdag alle 23 spelers op het veld.

De basisspelers van woensdag deden na de warming-up in partijtjes voetvolley. De wissels en ingevallen spelers werkten op een ander deel van het veld een andere training, met onder meer een rondo, af.

Jong Oranje vervolgt de groepsfase van het EK zaterdag om 21.00 uur met een wedstrijd tegen Jong Duitsland. Verdediger Sven Botman en buitenspeler Cody Gakpo startten tegen Roemenië nog buiten het basisteam omdat ze pas net terug zijn van blessures. Beiden beginnen tegen de Duitsers normaal gesproken in de basis.

Botman neemt in het centrum van de verdediging normaal gesproken de plek in van Jordan Teze. Gakpo speelt als linksbuiten, op de plek van Justin Kluivert. Het zou ook kunnen dat bondscoach Erwin van de Looi spits Myron Boadu slachtoffert. De aanvaller van AZ was tegen Roemenië vrij onzichtbaar en werd voortijdig gewisseld.

Voetbal: Oranje met veertien spelers op het veld in Zeist

15.04 uur: Een dag na de verloren WK-kwalificatiewedstrijd in Istanbul tegen Turkije (4-2) heeft het Nederlands elftal met veertien spelers getraind op het veld in Zeist. Op keeper Tim Krul na bleven de basisspelers van woensdagavond binnen, zij werkten een hersteltraining af in de gym. AZ-doelman Marco Bizot, die woensdagavond door bondscoach Frank de Boer werd opgeroepen als vervanger van Jasper Cillessen, behoorde tot de veertien spelers die zich buiten op het trainingsveld lieten zien.

Cillessen raakte in Istanbul aan het einde van de warming-up geblesseerd. Reservekeeper Krul moest zich daarom het laatste moment klaarmaken voor een basisplaats. De 32-jarige doelman van Norwich City werd vier keer gepasseerd, waarvan drie keer door de Turkse aanvoerder Burak Yilmaz.

Oranje vloog na de wedstrijd direct terug naar Nederland om daar te beginnen aan de voorbereiding op de tweede kwalificatiewedstrijd, zaterdag in Amsterdam tegen Letland. De Nederlandse doelpunten tegen Turkije kwamen van de invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong, die net als Krul donderdagmiddag op het trainingsveld stonden. De Boer heeft vrijdag één groepstraining om zijn ploeg klaar te maken voor het duel met de Letten. In de ArenA zijn 5000 toeschouwers welkom, in het kader van de Fieldlab-experimenten.

Golf: Luiten en Van Driel vallen uit top 10 in Kenia

14.52 uur: Joost Luiten en Darius van Driel zijn op de Kenya Savannah Classic uit de top 10 gevallen. Luiten ging in Nairobi op de derde dag rond in 70 slagen (-1) en Van Driel had er 69 (-2) nodig. Luiten en Van Driel waren als de nummers 7 aan hun derde ronde begonnen. Van Driel staat nu gedeeld dertiende, Luiten deelt de negentiende plek.

Luiten noteerde zes birdies, drie bogeys en zelfs een double bogey, oftewel twee slagen boven het baangemiddelde. Van Driel kwam tot vier birdies en zelfs een eagle, oftewel twee slagen onder par. Het ging echter volledig mis op de derde hole, waar hij een score van 8 moest noteren. Dat waren liefst vier slagen meer dan par. Van Driel staat nu op -12, Luiten op -11.

Wil Besseling gaat de slotdag in met -7, Lars van Meijel met -5 en Daan Huizing met par. Huizing kende een slechte dag met op de zesde hole eveneens een score van 8. Hij had voor zijn derde ronde vier slagen meer nodig dan het baangemiddelde.

De Zuid-Afrikaan Justin Harding gaat de slotdag in als leider. Hij staat op -17 en heeft drie slagen voorsprong op een zestal.

Biljarten: Directeur biljartbond maakt zich zorgen

13.28 uur: Biljartend Nederland blijft – op enkele uitzonderingen na – voorlopig nog in de kou staan, nu de overheid de lockdown met drie weken heeft verlengd. De KNBB was één van de 31 organisaties die het kabinet had gevraagd om vooral rekening met de binnensporten te houden. Helaas heeft het verzoek nu nog geen resultaat opgeleverd.

De directeur van de KNBB, Willem La Riviere, is teleurgesteld. „Wij hadden echt gehoopt dat er op termijn versoepeling zou komen en dat er onder strikte voorwaarden toch weer iets mogelijk zou zijn voor de biljarters, maar helaas.”

Naast het ledenverlies vormt sluiting van horecagelegenheden ook een mogelijk probleem bij het voortbestaan van biljartverenigingen. Hoewel lokaalhouders in aanmerking voor steunmaatregelen komen, bestaat de angst dat een aantal horecazaken hun deuren definitief zullen moeten sluiten en biljarttafels verdwijnen.

Voetbal: Kopenhagen ontvangt minimaal 11.000 voetbalfans op EK

13.26 uur: De Deense hoofdstad Kopenhagen kan komende zomer op het EK voetbal zeker 11.000 toeschouwers ontvangen in het Parken-stadion. Het stadion, de thuishaven van FC Kopenhagen en de Deense nationale ploeg, heeft een capaciteit van ruim 38.000 plaatsen. De Deense regering staat minimaal 11.000 tot 12.000 fans toe, maar mogelijk worden dat er nog meer.

„Het EK voetbal is een uniek en historisch evenement in Denemarken”, zegt minister Joy Mogensen. „De regering heeft besloten om bij de vier wedstrijden die in Parken worden gespeeld minimaal 11.000 tot 12.000 toeschouwers toe te laten. Tegelijkertijd kijken we of er nog meer toeschouwers naar binnen zouden kunnen als de gezondheidssituatie dat toelaat.” Mogensen benadrukt echter ook dat het stadion mogelijk gesloten blijft voor publiek als het coronavirus weer oplaait.

De twaalf gastlanden van het EK moeten de Europese federatie UEFA uiterlijk op 7 april laten weten hoeveel fans ze naar verwachting kunnen ontvangen. Kopenhagen huisvest komende zomer de drie groepswedstrijden van Denemarken en één duel uit de achtste finales.

Datzelfde geldt voor Amsterdam, waar het Nederlands elftal zijn drie groepsduels in de Johan Cruijff ArenA speelt. De KNVB heeft volgende week overleg met minister Tamara van Ark en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam over het plan dat ingediend moet worden bij de UEFA.

Tennis: Stan Wawrinka paar weken aan de kant na operatie

12.38 uur: De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka, drievoudig grandslamkampioen, is een paar weken uitgeschakeld. De nummer 21 van de wereld heeft een ingreep aan zijn linkervoet ondergaan, zo maakte hij zelf via sociale media bekend.

„Omdat ik al wat langer met wat pijn in mijn linkervoet speelde, heb ik besloten een kleine ingreep te ondergaan”, schreef Wawrinka. „Alles is goed verlopen en ik zal er een paar weken uit zijn. Ik kan niet wachten om de training te hervatten.”

De 35-jarige Wawrinka meldde zich af voor het masterstoernooi van Miami, dat momenteel bezig is. Hij deed eerder deze maand wel mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam, waar hij in de openingsronde verloor van de Rus Karen Chatsjanov.

In 2014 won Wawrinka de Australian Open, een jaar later Roland Garros en in 2016 pakte hij de titel op de US Open.

Handbal: Oranje-vrouwen tegen Duitsland en Wit-Rusland in kwalificatie EK

12.13 uur: De Nederlandse handbalsters nemen het in de kwalificatiereeks voor het EK van 2022 op tegen Duitsland, Wit-Rusland en een nader te bepalen tegenstander. Bij de Duitse ploeg is de Nederlander Henk Groener de bondscoach. Groener had in het verleden ook Oranje onder zijn hoede.

Oranje is ingedeeld in groep 3. De nummers 1 en 2 van de zes poules verzekeren zich van een ticket voor het EK, waaraan zestien landen deelnemen. Vier landen zijn al zeker van deelname. Dat zijn titelhouder Noorwegen en gastlanden Slovenië, Noord-Macedonië en Montenegro.

Het EK in de drie landen begint op 4 november 2022. De kwalificatiereeks vangt in oktober van dit jaar aan.

De vierde tegenstander van de handbalsters wordt bekend als de eerste fase van de kwalificatiereeks is afgerond. Het gaat om de winnaar van de groep met Griekenland, Italië, Bosnië en Letland.

Voetbal: Jubileum voor scheidsrechter Danny Makkelie

11.35 uur: Scheidsrechter Danny Makkelie viert zaterdag een jubileum. De 38-jarige arbiter fluit in Belgrado zijn honderdste internationale wedstrijd. De UEFA heeft hem aangesteld voor de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Servië en Portugal.

„Het is een mooi affiche tussen twee goede teams”, zegt Makkelie, die bij internationale duels een vast arbitrageteam vormt met Hessel Steegstra, Mario Diks, Kevin Blom en Jochem Kamphuis. „Ik heb het aantal wedstrijden zelf niet bijgehouden, maar ik ben er trots op dat ik deze mijlpaal heb bereikt. Met het team timmeren we hard aan de weg. Hopelijk wordt dat in april beloond met een aanwijzing voor het Europees kampioenschap.”

Makkelie, parttime politieagent, fluit sinds 2011 op internationaal niveau. Hij was als videoarbiter actief op het WK 2018 en had vorig jaar de leiding bij de finale van de Europa League, tussen Sevilla en Internazionale. De scheidsrechter hoopt komende zomer net als Björn Kuipers te mogen fluiten op het EK.

Servië begon de WK-kwalificatie met een zege op Ierland (3-2), Portugal versloeg Azerbeidzjan in Turijn met 1-0.

Voetbal: Leeuwinnen in aanloop Spelen tegen Spanje en Australië

10.26 uur: De Nederlandse voetbalsters spelen volgende maand oefeninterlands tegen Spanje en Australië. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman neemt het op vrijdag 9 april in Marbella op tegen de Spaanse vrouwen en ontvangt vier dagen later Australië in Nijmegen. De regerend Europees kampioen en nummer 2 van het WK begon het interlandjaar vorige maand met overwinningen op België (6-1) en Duitsland (2-1).

De voetbalsters zijn in voorbereiding op de Olympische Spelen van komende zomer in Japan. Spanje, twaalfde op de wereldranglijst, heeft zich daar niet voor geplaatst. Australië doet wel mee aan het olympische voetbaltoernooi. De Australische voetbalsters staan op de mondiale ranking op de zevende plek, drie plaatsen onder Oranje.

Van de voorgaande negen duels met Spanje won Nederland er slechts twee, beide keren in 2008. Tegen Australië hebben de voetbalsters twee overwinningen, drie nederlagen en twee keer een gelijkspel staan.

De vorige twee interlands van de ’Leeuwinnen’ in het Goffert-stadion van NEC in Nijmegen eindigden beide in 0-0; in 2014 tegen Brazilië en in 2017 tegen Ierland.

Wiegman presenteert dinsdag haar selectie voor de komende interlandperiode.

Basketbal: Brooklyn verliest zonder toptrio van Utah

10.04 uur: Zonder de topbasketballers James Harden, Kevin Durant en Kyrie Irving was Brooklyn Nets in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA kansloos tegen koploper Utah Jazz. De Nets verloren met 118-88 in Salt Lake City. Voor het eerst sinds de komst van Harden, begin dit jaar, moest de ploeg uit New York het zonder het volledige supertrio doen.

Harden bleef tegen Utah Jazz aan de kant vanwege nekklachten. Durant is al een tijdje geblesseerd, Irving ontbreekt vanwege familieomstandigheden. De Nets reisden naar Salt Lake City in de wetenschap dat ze zestien van hun laatste achttien wedstrijden in de NBA hadden gewonnen, terwijl de koploper juist heel wat minder onverslaanbaar bleek dan in het begin van het seizoen.

Bij Utah Jazz was Donovan Mitchell de topscorer met 27 punten. Met 32 zeges tegenover 11 nederlagen staat zijn ploeg bovenaan in het westen. Brooklyn Nets moest de tweede plaats in het oosten afstaan aan Milwaukee Bucks, dat met 121-119 won van Boston Celtics.

Darts: WK voor landenteams in september in Jena

10.02 uur: Het landentoernooi World Cup of Darts vindt dit jaar weer in Duitsland plaats. De PDC heeft het WK voor duo’s toegewezen aan Jena, waar van 9 tot en met 12 september 32 landen strijden om de wereldtitel.

Vorig jaar werd World Cup of Darts in de Oostenrijkse stad Salzburg gespeeld en de acht edities die daaraan voorafgingen, vonden allemaal op Duitse bodem plaats; in Hamburg en Frankfurt. In 2010 vond de eerste editie in Engeland plaats.

Wales is in september titelverdediger in Jena. Gerwyn Price en Jonny Clayton versloegen vorig jaar Engeland in de finale. Nederland won het toernooi vier keer; in 2010, 2014, 2017 en 2018.

In een later stadium wordt bepaald of er publiek welkom is in de Sparkassen-Arena.

Tennis: Pospisil houdt op baan tirade over ATP

09.08 uur: De Canadese tennisser Vasek Pospisil heeft op het masterstoernooi van Miami zijn frustraties over tennisbond ATP nogal heftig geuit op de baan. Pospisil, die vorig jaar samen met Novak Djokovic uit de spelersraad van de ATP stapte en een eigen vakbond opzette, liet zich in woord en gebaar gaan tijdens zijn partij in de eerste ronde tegen de Amerikaanse qualifier Mackenzie McDonald.

De 30-jarige Canadees sloeg in de eerste set uit frustratie een bal de baan af, hij smeet met zijn racket en kreeg aan het einde van de set een strafpunt nadat hij zich ook verbaal had misdragen. Pospisil verloor daardoor de set met 6-3. Vanaf zijn stoel aan de zijkant van de baan ging de nummer 67 van de wereld daarna een discussie aan met de umpire, die hem vroeg wat er aan de hand was.

„De voorzitter van de ATP heeft gisteren 1,5 uur tegen me geschreeuwd, tijdens een meeting waarin werd geprobeerd de spelers te verenigen. Voor 1,5 uur. De baas van de ATP. Stuur hem weg. Waarom steun ik dit?”, zei Pospisil, gevolgd door enkele scheldwoorden over ATP-voorzitter Andrea Gaudenzi. De Canadees verloor de partij tegen McDonald in drie sets.

Pospisil bood later via Twitter excuses aan. „Ik had geen respect voor de sport waar ik van houd en dat spijt me echt. Als uitleg: ik was nogal gespannen door een ontmoeting de avond hiervoor tussen de spelers en de ATP-managers. Ik onderschatte wat deze emoties met me deden. Het spijt me voor mijn gedrag op de baan in Miami en de woorden die ik heb gebruikt.”

Olympische Spelen: Fakkeltocht in Fukushima, 10 jaar na kernramp

08.23 uur: De olympische vlam voor de Olympische Spelen van Tokio is in Fukushima begonnen aan een lange fakkelestafette door Japan. De toorts werd aangestoken in J-Village, het trainingscomplex van de nationale voetbalploeg dat in 2011 als belangrijke uitvalbasis fungeerde van de hulpdiensten na de aardbeving, tsunami en kernramp die ongeveer 18.500 mensen het leven kostten.

De ceremonie vond zonder publiek plaats vanwege het coronavirus. Voorzitter Seiko Hashimoto van het organisatiecomité hoopt dat het olympisch vuur kan dienen als „een lichtstraal aan het einde van de duisternis.”

„Het afgelopen jaar, terwijl de hele wereld een moeilijke periode doormaakte, werd de olympische vlam stilletjes maar krachtig in leven gehouden”, zei Hashimoto. „De kleine vlam verloor de hoop niet en net als de knop van een kersenbloesem die op het punt stond te bloeien, wachtte die op deze dag.”

De eerste die de fakkel mocht dragen, was voetbalster Azusa Iwashimizu. De 34-jarige Japanse veroverde in 2011 met Japan de wereldtitel. Iwashimizu liep samen met haar ploeggenotes van toen J-Village uit, voor het eerste deel van de estafette. Homare Sawa, de aanvoerster van het Japanse elftal uit 2011, moest zich woensdag vanwege gezondheidsredenen afmelden.

Het is de bedoeling dat in totaal zo’n 10.000 lopers de vlam in 121 dagen via alle 47 regio’s van Japan op 23 juli in Tokio laten aankomen, de dag van de openingsceremonie. De estafettetocht is via een livestream te volgen.

De olympische vlam arriveerde op 20 maart 2020 in Japan. Enkele dagen later besloot Japan de Spelen vanwege corona met een jaar uit te stellen. De vlam werd daarna nog een tijdje in Fukushima aan het publiek getoond, maar al snel gingen ook daar de deuren dicht vanwege het virus. De lantaarn met daarin de vlam was later een tijdje te zien in het Olympisch Museum in Tokio.