Ajax zwaait Kjell Scherpen uit naar Brighton & Hove Albion

De 21-jarige sluitpost speelde bij Ajax in totaal vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Met name in de bekerwedstrijd tegen FC Utrecht en het Europa League-treffen met AS Roma maakte hij geen al te sterke indruk. De international van Jong Oranje werd met de Ajax het afgelopen seizoen landskampioen en won tevens de KNVB Beker.

De nummer zestien van de Premier League meldt op zijn website niet hoelang het contract is dat de doelman tekent bij de club. Ook over het transferbedrag wil geen van de clubs iets kwijt. Aanvankelijk wilde de Premier League-club vijf miljoen euro betalen, maar daarmee nam Marc Overmars geen genoegen. Wat de Engelsen nu bereid zijn over te maken, is niet bekend.

Scherpen had bij Ajax weinig toekomst meer. De landskampioen nam voor het nieuwe seizoen drie nieuwe keepers aan: Remko Pasveer, Jay Gorter en Joey Roggeveen. Eerste keus Andre Onana is nog geschorst vanwege een dopingkwestie en is in november weer inzetbaar, mits hij dan nog bij Ajax speelt. Olympique Lyon, van trainer Peter Bosz, is geïnteresseerd in de doelman.