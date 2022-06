Herbeleef nieuwe ontsnapping Oranje tegen Wales

Voetbal

Historische nederlagen voor grootmachten Italië en Engeland

Duitsland heeft na drie gelijke spelen in de Nations League eindelijk gewonnen. In eigen huis werd Italië dinsdag met maar liefst 5-1 verslagen. Hongarije won op bezoek bij Engeland met 4-0 en is daarmee de nieuwe koploper in de groep.