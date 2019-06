Ajax verkoopt AS Roma ’nee’

De boodschap was dat Ajax de trainer niet kwijt wil. Na een moeizame start kreeg Ten Hag de boel geweldig op de rit en sloot hij een onvergetelijk seizoen af met de dubbel én de halve finale van de Champions League. Zijn elftal was een paar seconden van de eindstrijd in Madrid af, maar dat sprookje werd in de Johan Cruijff ruw verstoord door Lucas Moura. Niet alleen door de Europese prestaties, maar ook door het aanvallende, dominante spel zette Ajax zich internationaal weer op de kaart.

Overmars is met Ten Hag in gesprek om zijn tot de zomer van 2020 lopende contract open te breken en te verlengen. Hem nu naar de Serie A laten vertrekken, zou het proces waarin zij zitten verstoren.

Maar de directie van Ajax heeft nog een reden voor het luid en duidelijke antwoord aan de Italiaanse beleidsbepalers. De club vindt dat AS Roma vorig seizoen Hakim Ziyech slecht heeft behandeld en is daar nog altijd boos over. De spelbepaler van de Amsterdammers was persoonlijk akkoord over een verbintenis voor vijf seizoenen en AS Roma bood bijna de vraagprijs van Ajax. Om vervolgens niets meer van zich te laten horen.