Ivo Steins ziet zijn bij PSG spelende broer met Oranje van dichtbij schitteren

Ivo Steins (r) in actie tijdens het gewonnen duel tegen Polen. Ⓒ EPA

’Uit’ winnen bij een handbalnatie als Polen, dat was tot voor kort ondenkbaar. Zondagavond maakten de Nederlandse handballers er in de EK-kwalificatie werkelijkheid van, door een doelpunt (26-27) in de allerlaatste seconde: een schitterende vlieger, afgerond door topscorer Kay Smits, aangereikt door uitblinker Luc Steins. Diens oudere broer Ivo stond in het veld: „Je moet stalen ballen hebben als je dit bedenkt én het óók nog uit kan voeren.”