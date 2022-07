Ajax houdt Martinez van trainingsveld

Voetbal

Alles over EK voetbal voor vrouwen: statistieken, selectie en speelschema

Met zestien landen is afgelopen week het EK vrouwenvoetbal begonnen. De Oranje Leeuwinnen gaan in Engeland op jacht naar titelprolongatie. Oranje opende het EK met een gelijkspel tegen Zweden (1-1). In het tweede groepsduel werd met 3-2 gewonnen van Portugal. Zwitserland is zondagavond de laatste te...