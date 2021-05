Teleurstelling bij FC Utrecht: ’KNVB moet in spiegel kijken’

De delegatie van FC Utrecht. Ⓒ ANP/HH

UTRECHT - Ook al kostte het een hoop tijd en geld en leverde het uiteindelijk niets op, toch heeft FC Utrecht geen spijt van de juridische stappen tegen de verplaatsing door de KNVB van de play-off-finale tegen Feyenoord. FC Utrecht verloor het kort geding, waardoor er zondagmiddag om 12.15 uur gewoon wordt afgetrapt in De Kuip. „Het is belangrijk om te blijven streven naar duidelijkheid over de richtlijnen”, betoogde algemeen directeur Thijs van Es.