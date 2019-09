ARD schuift Metzelder voorlopig opzij vanwege kinderporno

Het Openbaar Ministerie in Hamburg doet onderzoek naar materiaal dat bij huiszoekingen in Düsseldorf in beslag is genomen, meldde de Hamburgse aanklager Liddy Öchtering.

Metzelder is niet aangehouden en heeft volgens de aanklager goed meegewerkt. Hij heeft niet gereageerd op de beschuldigingen.

Justitie in Hamburg is in actie gekomen na aangifte van een vrouw, die beweert dat ze kinderporno via WhatsApp van Metzelder heeft ontvangen. Het is niet duidelijk wat de relatie is tussen de vrouw en de oud-speler van onder meer Borussia Dortmund, Real Madrid en Schalke 04. De 38-jarige Metzelder kwam 47 keer uit voor het Duitse elftal.

De Duitse televisiezender ARD, waarop Metzelder vaak als analist optreedt, liet weten dat de oud-voetballer voorlopig in de luwte wordt gezet. „Dat doen we in afwachting van verduidelijking van de aantijgingen”, aldus een zegsman.

Metzelder richtte in 2006, toen hij nog actief was als prof, een naar hem vernoemde stichting op, die zich inzet voor sociaal achtergestelde kinderen. De website van de stichting was volgens persbureau DPA woensdag tijdelijk uit de lucht.