’Ups en downs tussen Tiger Woods en mij’

De Spanjaard had zonder Woods waarschijnlijk al meer dan één major gewonnen en was dan in 2008 de nummer één van de wereld geweest. De plek die Tiger toen innam.

Door de jaren lagen de twee hier en daar met elkaar in de clinch en werd er over en weer met modder gesmeten. In de golfwereld smult men van de genoemde vijandschap tussen het tweetal.

Op de vraag hoe Garcia zelf zijn band met Tiger Woods momenteel omschrijft, antwoordt hij: „De relatie tussen ons is goed hoor. Ik ontken niet dat we onze ups en downs hebben gehad, maar er is niets vervelends tussen ons aan de hand. Ik weet niet beter dan dat we elkaar respecteren.”

