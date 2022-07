Max Verstappen in Oostenrijk geklopt door Charles Leclerc

Vanaf pole position kende Verstappen een uitstekende start, waardoor hij eigenlijk probleemloos als eerste de bochten in kon duiken. Voor zijn ploeggenoot Sergio Pérez gold dat aanvankelijk ook, maar na een botsing met George Russell spinde de Mexicaan en zakte hij naar de laatste plaats. De Brit kreeg voor het incident vijf strafseconden. Pérez zou even later de strijd staken.

Leclerc bleef ondertussen goed in het spoor van Verstappen en deed in de tiende ronde voor het eerst een serieuze poging om de Nederlander te passeren. Deze parreerde de aanval ternauwernood, maar de druk van Leclerc bleef en in ronde twaalf ging hij er wel voorbij. Niet lang daarna dook hij de pitstraat in. Doordat het een vroege stop was, viel Verstappen terug naar de achtste positie. Toch schoof hij al snel weer op doordat coureurs voor hem ook de pitstraat indoken. Lewis Hamilton bood wel even tegenstand, maar uiteindelijk stak de Red Bull hem toch nog redelijk snel voorbij. Toen even later beide Ferrari’s een pitstop maakten, kwam Verstappen weer aan de leiding.

Heerlijke actie Magnussen

Ondertussen waren er een paar schitterende gevechten in het middenveld, waar meerdere wagens vlak bij elkaar reden. Vooral Kevin Magnussen had een schitterende actie in huis en passeerde in met één move twee tegenstanders.

Leclerc maakte op een zijn verse setje harde banden razendsnel terrein goed op de leider in de wedstrijd en in de 33e ronde stak de Ferrari Verstappen weer voorbij. Even later kreeg Carlos Sainz ook Verstappen in zijn vizier. Daardoor besloot hij eieren voor zijn geld te kiezen en een pitstop te maken, veel vroeger dan gepland. Op deze banden ging het aanmerkelijk beter wat zijn slijtage betreft.

Uitvallen Sainz

Toch was Leclerc in het voordeel. Hij kon veel later zijn tweede pitstop maken, waardoor hij op verse banden kon gaan jagen op Verstappen. De grip van de Monegask was veel beter en dus ging hij in een hoog tempo langs Verstappen, die even later ook Sainz op bezoek kreeg. Net op het moment dat de Spanjaard wilde aanvallen, begaf zijn motor het en was het einde verhaal voor hem.

Leclerc en Verstappen maakten beiden van de situatie gebruik en ging de pitstraat in om te wisselen naar mediumbanden. Met gelijke banden had Verstappen twaalf ronden om een gat van ruim vier tellen te dichten en Leclerc voorbij te steken. De Monegask klaagde regelmatig over problemen met zijn gaspedaal, maar hield wel stand.