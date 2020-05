Officieel: ook Serie A mag weer van start

Er zijn in Italië nog twaalf speelronden af te werken nadat de Serie A op 9 maart werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus. Titelhouder Juventus, de club van international Matthijs de Ligt, is de lijstaanvoerder met een punt voorsprong op Lazio.

Spadafora zei na de videovergadering, waaraan ook de Italiaanse spelersvakbond deelnam, dat de kans bestaat dat het profvoetbal een week eerder al begint met twee duels in de Italiaanse beker. In de halve finales staan de returns tussen Juventus en AC Milan (eerste duel 1-1) en Napoli en Internazionale (1-0) nog open.

Alternatief plan

„Italië komt weer tot leven en het is dan alleen maar goed dat ook het voetbal weer op gang komt”, liet Spadafora weten. „We hebben de gezondheidsmaatregelen goedgekeurd die de Italiaanse voetbalbond heeft opgesteld. Daarnaast hebben we ook ingestemd met een alternatief plan als de competitie opnieuw moet worden stopgezet.”

Italië is de vierde grote voetbalnatie in Europa die het door de coronacrisis onderbroken seizoen alsnog zonder publiek gaat afronden. In de Duitse Bundesliga wordt inmiddels al weer volop gevoetbald en in Spanje mag vanaf 8 juni weer zonder beperkingen worden getraind. De herstart van La Liga wordt rond 12 juni verwacht.

20 juni

Eerder op donderdag maakte de Premier League in Engeland bekend dat de competitie op 17 juni weer van start gaat. Frankrijk heeft het seizoen vroegtijdig beëindigd, evenals onder meer Nederland.

De Italiaanse regering gaf vorige week al toestemming aan de clubs om de groepstraining te hervatten. Op 4 mei waren de clubs in de Serie A al gestart met de individuele trainingen op hun accommodaties. De richtdatum voor een mogelijke hervatting van de Serie A was enige tijd 14 juni, maar er is nu dus voor 20 juni gekozen.

Sinds het nieuwe coronavirus op 21 februari in Italië uitbrak, zijn in het land ruim 33.000 personen aan de longziekte overleden. Italië heeft daarmee na de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk het hoogste aantal doden door Covid-19.