Sport Kort: Lucinda Brand troeft iedereen af in Dendermonde

Leeds United ook dinsdag niet in actie wegens corona

15.27 uur: Leeds United zal ook dinsdag niet in actie komen in de Engelse Premier League vanwege een corona-uitbraak in de selectie en een fors aantal blessures. Zondag werd de uitwedstrijd tegen FC Liverpool al uit het programma gehaald. Hetzelfde geldt nu voor het thuisduel met Aston Villa, zo maakte de organisatie achter de hoogste voetbalklasse van Engeland zondag bekend.

"Het bestuur heeft het verzoek van Leeds geaccepteerd omdat ze niet het vereiste aantal spelers beschikbaar hebben", aldus de Premier League. Voor zondag waren ook al de duels Wolverhampton - Watford en Burnley - Everton afgelast.

Crystal Palace zonder besmette coach Vieira tegen Spurs

14.55 uur: Crystal Palace moet het zondag in de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur doen zonder coach Patrick Vieira. De oud-international van Frankrijk heeft positief getest op het coronavirus en is in isolatie geplaatst, zo maakte de Londense club bekend. Zijn assistent Osian Roberts neemt voorlopig waar.

Crystal Palace had liever niet willen voetballen op 'Boxing Day' omdat er bij de club volgens Britse media sprake is van een corona-uitbraak. Vorige week werd een uitduel van Palace bij Watford al uitgesteld, toen wegens tal van besmettingen bij de thuisclub.

Het Verenigd Koninkrijk heeft te kampen met veel besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus, met dagelijks meer dan 100.000 besmettingen. De afgelopen week werden er ook bij de clubs uit de Premier League bijna honderd besmettingen vastgesteld, waardoor heel wat duels uitgesteld moesten worden. De duels van zondag Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford en Burnley-Everton gaan dan ook niet door.

Brand boekt in Dendermonde vijfde zege in wereldbeker veldrijden

14.38 uur: Lucinda Brand heeft in het Belgische Dendermonde ook de twaalfde veldrit om de wereldbeker gewonnen. Het was al de vijfde zege in de reeks van de wereldkampioene uit Rotterdam. Brand, die rijdt voor Baloise-Trek Lions, heeft ook riant de leiding in het wereldbekerklassement.

De Amerikaanse Clara Honsinger bleef nog enigszins in de buurt van Brand en werd op 4 seconden tweede achter de winnares, die het in de laatste honderden meters rustig aan deed. De derde plaats was voor Denise Betsema. De Texelse staat tweede in het klassement.

Op 2 januari is in het Zeeuwse Hulst de volgende wedstrijd om de wereldbeker.

Voetballers mogen later afreizen naar Afrika Cup

14.02 uur: Afrikaanse voetballers uit Europese competities zoals de Premier League hoeven zich pas op 3 januari in Kameroen te melden voor de Afrika Cup. Volgens de regels moeten zij zich twee weken voorafgaand aan het toernooi dat op 9 januari begint bij de selectie van hun land aansluiten, maar de Afrikaanse voetbalbond CAF heeft die termijn verkort voor spelers die nog voor hun club moeten uitkomen de komende dagen.

Het besluit van de CAF is met name voor een aantal Engelse clubs een opluchting. Zij dreigden meteen na 'boxing day', tweede kerstdag, een aantal spelers te zien vertrekken. Maar ook rond de jaarwisseling wordt er in Engeland volop gevoetbald.

De Afrika Cup is al langer een zorg voor Europese clubbestuurders, die hun Afrikaanse spelers midden in het seizoen moeten afstaan. In de toekomst wordt het toernooi waarschijnlijk halverwege het jaar afgewerkt.

Onlineracisme tegen voetballers moet leiden tot stadionverbod

12:39 uur Wie zich in Engeland en Wales op internet schuldig maakt aan haatberichten en racistische uitingen gericht tot voetballers kan in de toekomst bestraft worden met een stadionverbod. Volgens de zender Sky Sports is die maatregel in voorbereiding.

„Iedereen die voor racistisch misbruik van het internet verantwoordelijk is, moet worden bestraft”, liet minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel van het Verenigd Koninkrijk in een reactie weten.

De wet zou zo worden aangepast dat een hetze op internet kan leiden tot stadionverboden met een duur tot tien jaar.

Stadionverboden konden tot dusverre in Engeland en Wales alleen worden opgelegd na gewelddadigheden of bijvoorbeeld bij racistische spreekkoren in de stadions. Er lopen er momenteel zo’n 1300.

Afgelopen zomer, na de EK-nederlaag van Engeland in de finale tegen Italië, waren de drie zwarte Engelse voetballers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka doelwit van racistische twitteraars. Zij hadden in de finale een strafschop gemist.

Basketballers Clippers weken zonder vedette George

09:41 uur Los Angeles Clippers moet het ten minste drie weken doen zonder Paul George. De 31-jarige basketballer, dit seizoen goed voor een gemiddelde score van 24,7 punten, heeft een scheurtje in zijn rechterelleboog. Dat liet de toch al geplaagde ploeg uit LA weten. De Clippers missen al het hele seizoen Kawhi Leonard die een knie-operatie heet ondergaan.

George kreeg al op 6 december, in het duel met Portland, last van zijn elleboog en miste daarna vijf wedstrijden. Afgelopen maandag maakte hij zijn rentree met 25 punten in 31 speelminuten tegen San Antonio Spurs. Ook twee dagen later kwam hij nog in actie.

De club stelt nu dat George drie tot vier weken niet zal spelen waarna een evaluatie volgt.

Warriors in basketbaltopper te sterk voor Suns

09:15 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben de koppositie in de Western Conference van de NBA weer overgenomen van Phoenix Suns. In een onderlinge confrontatie tussen de twee best presterende teams in de Amerikaanse profcompetitie maakte Otto Porter Jr. in de slotfase het verschil. 7 van zijn 19 punten bewaarde hij voor de laatste 130 seconden. Mede daardoor wonnen de gasten uit San Francisco met 116-107.

De Warriors misten vier spelers vanwege het coronaprotocol van de NBA. Drie anderen, onder wie Klay Thompson, ontbraken door blessures. Maar ook dankzij Stephen Curry, goed voor 33 punten, bezorgden ze de Suns hun eerste thuisnederlaag na vijftien overwinningen op rij.