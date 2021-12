Sport Kort: ’Stadionverbod in Engeland na onlineracisme tegen voetballers’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Onlineracisme tegen voetballers moet leiden tot stadionverbod

12:39 uur Wie zich in Engeland en Wales op internet schuldig maakt aan haatberichten en racistische uitingen gericht tot voetballers kan in de toekomst bestraft worden met een stadionverbod. Volgens de zender Sky Sports is die maatregel in voorbereiding.

„Iedereen die voor racistisch misbruik van het internet verantwoordelijk is, moet worden bestraft”, liet minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel van het Verenigd Koninkrijk in een reactie weten.

De wet zou zo worden aangepast dat een hetze op internet kan leiden tot stadionverboden met een duur tot tien jaar.

Stadionverboden konden tot dusverre in Engeland en Wales alleen worden opgelegd na gewelddadigheden of bijvoorbeeld bij racistische spreekkoren in de stadions. Er lopen er momenteel zo’n 1300.

Afgelopen zomer, na de EK-nederlaag van Engeland in de finale tegen Italië, waren de drie zwarte Engelse voetballers Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka doelwit van racistische twitteraars. Zij hadden in de finale een strafschop gemist.

Basketballers Clippers weken zonder vedette George

09:41 uur Los Angeles Clippers moet het ten minste drie weken doen zonder Paul George. De 31-jarige basketballer, dit seizoen goed voor een gemiddelde score van 24,7 punten, heeft een scheurtje in zijn rechterelleboog. Dat liet de toch al geplaagde ploeg uit LA weten. De Clippers missen al het hele seizoen Kawhi Leonard die een knie-operatie heet ondergaan.

George kreeg al op 6 december, in het duel met Portland, last van zijn elleboog en miste daarna vijf wedstrijden. Afgelopen maandag maakte hij zijn rentree met 25 punten in 31 speelminuten tegen San Antonio Spurs. Ook twee dagen later kwam hij nog in actie.

De club stelt nu dat George drie tot vier weken niet zal spelen waarna een evaluatie volgt.

Warriors in basketbaltopper te sterk voor Suns

09:15 uur De basketballers van Golden State Warriors hebben de koppositie in de Western Conference van de NBA weer overgenomen van Phoenix Suns. In een onderlinge confrontatie tussen de twee best presterende teams in de Amerikaanse profcompetitie maakte Otto Porter Jr. in de slotfase het verschil. 7 van zijn 19 punten bewaarde hij voor de laatste 130 seconden. Mede daardoor wonnen de gasten uit San Francisco met 116-107.

De Warriors misten vier spelers vanwege het coronaprotocol van de NBA. Drie anderen, onder wie Klay Thompson, ontbraken door blessures. Maar ook dankzij Stephen Curry, goed voor 33 punten, bezorgden ze de Suns hun eerste thuisnederlaag na vijftien overwinningen op rij.