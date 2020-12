Kjeld Nuis is klaar met 2020: ’Er gaat een goede fles alcohol in’

Kjeld Nuis. Ⓒ Timsimaging

HEERENVEEN - De spreekwoordelijke bek rammelde in eerste instantie van de knarsende tanden. Bij Kjeld Nuis weet je echter dat de waterval van woorden nooit lang op zich laat wachten, ook niet in tijden van een dip, tegenslagen of sportieve opdoffers, zoals die bij zijn laatste kunstje tijdens het WK-kwalificatietoernooi. „Ik ben wel klaar met dit jaar. Er gaan oliebollen en een goede fles alcohol in”, deelde Nuis mee na een paar somber klinkende openingszinnen.