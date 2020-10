Lyon-directeur: ’Mogelijk dat Depay maandag bij Barcelona tekent’

Lyon speelde zondagavond 1-1 tegen het Olympique Marseille van Kevin Strootman, die negentig minuten op de bank zat. Depay begon bij Lyon ook op de bank, maar viel twintig minuten voor tijd in. De 1-1 eindstand stond toen al op het scorebord.

’Elftal op basis van wat er morgen gebeurt’

„Ik heb de keuze voor mijn elftal natuurlijk bepaald op basis van de vorm van de spelers, maar ook op basis van wat er morgen nog kan gebeuren”, zei Lyon-coach Claude Puel. „Ik heb vooral veel vertrouwen in en ben blij met de spelers waarvan ik weet dat ze er na maandag ook zijn”, zo leek de trainer tegenover de Franse televisie al uit te gaan van een vertrek van Depay.

Na afloop van de wedstrijd zei technisch directeur Juninho tegen Telefoot: „Het is mogelijk dat Memphis maandag bij Barcelona tekent, maar dat is niet zeker. Hij is akkoord met de club, dat is geen geheim.”

De overgang van Depay van Lyon naar Barcelona leek er eerder al te komen, maar half september trapte de Spaanse voetbalbond op de rem. Barcelona zou nog niet voldoen aan alle voorwaarden die vanuit de Spaanse overheid zijn gesteld voor het toekennen van een financieel steunpakket.