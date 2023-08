Thomas De Gendt & co bevrijden vastgereden ploegbus: ’Beste teambuilding ooit’

Op de foto is te zien dat Lotto-Dstny een 18-tal personeelsleden en renners optrommelde om de bus te bevrijden. Dat deden ze door het gevaarte vanaf de zijkant te duwen. Ook De Gendt zelf stak de handen uit de mouwen, de foto werd door iemand anders genomen.

„Waar is André Greipel als je hem nodig hebt”, grapte een Twitteraar. Een ander wilde weten of het gelukt was. „Nadat er flink wat hout onder de banden werd geplaatst, ja”, antwoordde De Gendt, die in de Ronde van Polen ritme opdoet met het oog op de Vuelta.

Bekijk de tweet van Thomas De Gendt

Bron: Het Nieuwsblad

Van Emden verlaat Ronde van Polen na valpartij

Jos van Emden heeft de Ronde van Polen verlaten. De Nederlandse renner van Jumbo-Visma heeft te veel fysieke klachten na zijn valpartij tijdens de tweede etappe.

Dinsdag wordt de vierde etappe van de Ronde van Polen verreden. De wielerwedstrijd duurt tot en met vrijdag.

Van Emden (38) doet later deze maand mee aan de WK wielrennen, op de tijdrit.

Noorse wielerploeg Uno-X haalt Leknessund en Cort voor drie jaar

De Noorse wielerploeg Uno-X heeft dinsdag de komst van twee nieuwe renners aangekondigd. De Noor Andreas Leknessund (24) komt over van DSM-Firmenich, na voor die ploeg dit jaar achtste te zijn geworden in de Ronde van Italië. Net als de Deen Magnus Cort heeft hij voor drie jaar getekend bij Uno-X. Dinsdag is de eerste dag dit seizoen dat wielerploegen officieel nieuwe renners mogen aantrekken.

De 30-jarige Cort, die overkomt van EF Education-EasyPost, staat bekend als een allrounder. Hij kan zowel in de vlakke ritten voor sprinters als in de bergen goed uit de voeten. Zo won hij dit jaar nog de tiende rit in de Ronde van Italië, wat zijn totaal aantal ritzeges in grote rondes op negen bracht. Eerder won hij al twee ritten in de Ronde van Frankrijk en zes etappes in de Ronde van Spanje.

De Deen, die momenteel 26 overwinningen op zijn naam heeft staan, maakt ook deel uit van de Deense selectie voor de wegrit op de WK wielrennen, die zondag 6 augustus verreden wordt.

Démare na conflict van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic

Arnaud Démare stapt per direct over van Groupama-FDJ naar Arkéa-Samsic. Het contract van de 31-jarige Fransman bij de WorldTour-ploeg is na een conflict ontbonden, waardoor hij nu al de stap kan maken naar het rood-zwart van zijn nieuwe werkgever.

Démare tekent een verbintenis tot eind 2025 bij Arkéa-Samsic, eveneens uitkomend op het hoogste wielerniveau. Hij werd door Groupama-FDJ eerder dit jaar niet geselecteerd voor de Tour de France en dat leidde tot spanningen. Het resulteerde uiteindelijk in het verscheuren van zijn nog enkele maanden doorlopende contract.

Démare had op dat moment al overeenstemming bereikt met Arkéa-Samsic en sluit nu dus vervroegd aan bij zijn nieuwe werkgever.

Wielertalent Christen krijgt vertrouwen van UAE Team Emirates

UAE Team Emirates heeft het Zwitserse talent Jan Christen overgeheveld vanuit Axeon Bermans. De 19-jarige Christen maakte het eerste deel van het seizoen een uitstekende indruk bij het continentale team, waardoor hij nu al de stap maakt naar het World Tour-niveau.

Christen beschikte reeds over een contract tot 2028 en staat bekend als een alleskunner. Zo werd hij in 2022 wereldkampioen veldrijden bij de junioren en op de weg pakte hij vorig jaar in Portugal de Europese juniorentitel.

De Zwitser is bovendien een getalenteerd baanwielrenner en mountainbiker.