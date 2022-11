Premium Het beste van De Telegraaf

’Als ik die goal niet had gemaakt, waren we de koppositie kwijt’ In schaduw van Becker pakt ook Doekhi heldenrol bij stuntploeg Union

Door Jeroen Kapteijns

Danilho Doekhi (l.) scoort in de zevende minuut van de blessuretijd de winnende goal voor Union Berlin. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Tot nu toe was bij de bijzondere prestaties van Union Berlin de aandacht vanuit Nederlands perspectief vooral gevestigd geweest op snelheidsduivel Sheraldo Becker, maar bij de 2-1 zege op Borussia Mönchengladbach was het Danilho Doekhi die de schijnwerpers op zich gericht wist. De 24-jarige verdediger, afgelopen zomer transfervrij overgekomen van Vitesse, maakte in de zevende minuut van de blessuretijd de winnende goal en hield daarmee stuntploeg Union aan kop van de Bundesliga. Een mooie reden om de neef van oud-international Winston Bogarde aan het woord te laten.