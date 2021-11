Premium Het beste van De Telegraaf

Moeilijke week Frank Wormuth bij Heracles: ’Heel beklemmende situatie’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Coach Frank Wormuth van Heracles Almelo. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Heracles Almelo heeft een emotionele week achter de rug. Het nieuws dat speler Rai Vloet betrokken is geweest bij een ernstig auto-ongeval op de A4, waarbij een vierjarig jongetje om het leven is gekomen, is hard aangekomen in Almelo. Vloet is verdachte van het ongeval, waarbij alcohol in het spel was. Trainer Frank Wormuth moest alle emoties in goede banen zien te leiden en zag zijn ploeg zaterdagavond in moeilijke omstandigheden met 3-1 winnen van Fortuna Sittard.