PSV steunt op boarding actie zieke perschef voor stamceldonatie

„Sinds Slegers te weten is gekomen dat de doktoren niets meer voor hem kunnen betekenen, doet hij er alles aan om zo veel mogelijk nieuwe donoren te werven. PSV steunt Thijs hier volledig in”, aldus PSV. „Met het inzetten van de led-borden in en rond het stadion hoopt PSV nog meer aandacht te vragen voor zijn boodschap.”

Oud-journalist Slegers (46), die sinds 2016 manager mediazaken bij PSV is, werd een paar jaar geleden getroffen door leukemie. Vorige week maakte hij bekend dat de artsen hem niet meer kunnen helpen en dat hij niet meer beter wordt.

Willem II in teken van Matchis

Willem II speelt vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht met de naam Matchis op de shirts. De Tilburgse club wil zo proberen donors te werven voor de stichting om patiënten te kunnen helpen die leukemie of een andere bloedaandoening hebben en een stamceltransplantatie moeten ondergaan.

Serge Rossmeisl, directeur van de belangenorganisatie FBO van alle profclubs, was een van de patiënten. In het voorjaar van 2022 werd voor hem een stamceldonor gevonden om acute leukemie te bestrijden. In het begin leek de behandeling aan te slaan. Maar eind oktober moest hij de strijd opgeven.

Door de behadeling kreeg Rossmeisl met zijn gezin nog negen maanden bonustijd. Daar zijn ze heel dankbaar voor. Zijn vrouw, kinderen en vrienden zitten in Tilburg op de tribune bij Willem II, de club waarvan hij een fervent supporter was. Er wordt gecollecteerd in het stadion. De shirts waarin Willem II speelt worden bij opbod verkocht.