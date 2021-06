Nederlands elftal uitgeschakeld na dramatisch optreden

De Puskas Arena was tot de laatste stoel gevuld met naast een grote Tsjechische supportersgroep ook zo’n 10.000 Nederlandse supporters, die luidkeels het Wilhelmus meezongen en voor een ouderwetse Oranje-sfeer zorgden.

Na lang wikken en wegen had bondscoach Frank de Boer gehoor gegeven aan de roep om Donyell Malen als partner van Memphis Depay voorin. Dat betekende dat Wout Weghorst op de bank bleef en niet terugkeerde in de basis, waar hij de eerste twee groepsduels in had gestaan.

„Wout heeft het goed gedaan en Donyell ook. Met zijn snelheid kan Donyell voor dreiging zorgen. Ze zijn achterin niet de snelsten en daar moeten we van profiteren”, gaf De Boer aan voor de camera van de NOS. Marten de Roon keerde wel terug in de basis als stofzuiger voor de verdediging en dat betekende dat Ryan Gravenberch op de bank plaatsnam.

Eerste dreigende moment

De eerste dreigende momenten waren voor Oranje – via de weer onvermoeibaar opkomende Denzel Dumfries – en dat beloofde veel. Een grote kopkans voor Matthijs de Ligt was de eerste echte kans, maar het aanvankelijke overwicht ebde gauw weg. De Tsjechen, die zonder de geblesseerde aanvoerder Vladimir Darida aantraden, hadden een prima studie gemaakt van Oranje en zich goed ingesteld op het spel van het Nederlands elftal.

En zo werd het al snel een tactisch steekspel, waarbij Oranje moeite had om gaten te vinden. Waar Malen nog wel af en toe dreigend wist te worden, werden Memphis Depay en met name Georginio Wijnaldum goed aan banden gelegd door de Tsjechen. De aanvoerder van Oranje, die met zijn diepgang vanaf het middenveld belangrijk is in het spel van het Nederlands elftal, had in Tomas Holes een persoonlijke cipier, die hem steeds voor de voeten liep.

Memphis Depay in duel met Ondrej Celustka Ⓒ ANP/HH

Na een openingsfase waarin de Tsjechen zich voornamelijk concentreerden op tegenhouden, trokken de Oost-Europeanen steeds vaker de stoute schoenen aan en dat resulteerde in goede kansen. Zo ging een kopbal van Tomas Soucek, de middenvelder van West Ham United, maar net voorlangs. Achterin bij Oranje piepte en kraakte het af en toe, maar De Ligt kreeg overal nog net een voetje tussen of wierp zijn stevige body in de strijd.

Honderprocentkans

Waar Dumfries nog een paar keer goed doorkwam maar voor het doel geen Oranje-speler wist te vinden, daar kreeg Tsjechië wel een honderdprocentkans. Antonin Barak kreeg een grote kans, maar onder druk van de inglijdende De Ligt schoot de Tsjech van dichtbij over.

En zo werd het meer en meer een moeizame avond voor Oranje. Op basis van de FIFA-ranking van Tsjechië (veertigste, terwijl Oranje zeventiende staat op de World Ranking) leek het vooraf een goede tegenstander in de achtste finale, maar historisch gezien heeft Oranje altijd weinig goede resultaten behaald tegen de Tsjechen. Van de twintig eerdere ontmoetingen werden er maar liefst elf verloren en slechts vijf door Oranje gewonnen.

Met 0-0 zochten beide teams de kleedkamer op en het Nederlands elftal wist dat het een heel lastige tweede helft zou worden ook gezien de hoge temperatuur in Boedapest. Al snel zou het perspectief van Oranje drastisch wijzigen. Eerst was er een enorme kans voor Donyell Malen om de score te openen. Na een subtiel hakje van Memphis Depay kreeg de PSV’er vrije doortocht maar de Wieringer kreeg de bal niet voorbij de Tsjechische doelman Tomas Vaclik, terwijl Depay een stapje te laat was voor de rebound.

Dramatische omwenteling

De wedstrijd leek in het voordeel van Oranje te kantelen, maar een minuut later zou alles anders zijn. In een duel met de Tsjechische topschutter Patrik Schick gleed De Ligt weg en in een poging een uitbraak te voorkomen sloeg de Juventus-verdediger de bal weg. Waar de Russische scheidsrechter Sergei Karasev in eerste instantie volstond met geel, daar riep de VAR Stuart Attwell zijn collega naar de kant, waarna de gele kaart werd omgezet in rood. Een enorme klap voor Oranje, zeker gezien de hitte in Boedapest en het sterke spel van De Ligt tot dan toe.

Matthijs de Ligt druipt af na zijn rode kaart. Ⓒ ANP/HH

De Boer greep direct in en haalde uitgerekend Malen, die net daarvoor de grote kans op de 1-0 had gemist, naar de kant en bracht Quincy Promes in. Met een man minder veranderde het spelbeeld en kregen de Tsjechen steeds meer de overhand. In de 68e minuut werd dat overwicht omgezet in een doelpunt. Bij een corner mocht eerst Tomas Kalas vrij terugleggen, waarna Holes de bal vrij kon inkoppen. Patrick van Aanholt kon op de doellijn geen redding meer brengen.

Oranje balanceerde op het randje van de afgrond en moest met een man minder op jacht naar de gelijkmaker. De Boer bracht Wout Weghorst in als laatste redmiddel. De spits van VfL Wolfsburg wist nog één keer dreigend te worden, maar de Tsjechen speelden de wedstrijd zonder al te veel problemen uit en liepen nog uit naar 2-0 door een goal van Schick, die daarmee zijn toernooitotaal op vier bracht. En daarmee is de rentree van Oranje op een groot toernooi na zeven jaar afwezigheid uitgelopen op een grote deceptie.