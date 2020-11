PSV Vrouwen stuiten op FC Barcelona van Lieke Martens in Champions League

Ajax werd in de openingsronde gekoppeld aan de Duitse topclub Bayern München, waar Oranjespeelster Lineth Beerensteyn onder contract staat. Bayern haalde afgelopen seizoen de laatste acht.

De duels in de ’Round of 32’ worden gespeeld op 9 en 10 en 15 en 16 december. De exacte speeldata en aanvangstijden worden op een later moment bekendgemaakt.

Oranje-doelvrouw Sari van Veenendaal staat onder contract bij PSV. Ⓒ BSR Agency

Vanwege de uitbraak van het coronavirus werd de groepsfase geschrapt. Er wordt gespeeld volgens het knock-outsysteem, over twee duels.

Vorig seizoen ging de titel in de Champions League naar Olympique Lyon, dat deze editie begint tegen Juventus.