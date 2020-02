Nederlandse judoploeg in shock door horrorblessure Tessie Savelkouls

Het was zondagavond nog onduidelijk wat er precies aan de hand was met de knie van Savelkouls, maar iedereen binnen de Nederlandse ploeg vreesde het ergste. „We zijn in shock, ik kan wel huilen”, zei hoofdcoach Maarten Arens.

Er kan waarschijnlijk een streep door deelname aan de Olympische Spelen. „Dat denken wij ook, maar we houden een slag om de arm. Iedereen is ermee bezig. Het is echt een vreselijke dag.”

Zijn gedachten gingen direct uit naar oud-judoka Jennifer Kuijpers, die in januari 2012 dusdanig zwaar geblesseerd raakte dat ze zelfs even moest vrezen voor een beenamputatie. Uiteindelijk kwam Kuijpers er, na tien operaties, met een verlamde voet nog relatief goed vanaf. Arens: „Dat was verschrikkelijk toen. Hopelijk valt het voor Tessie mee en kan ze over een tijdje weer judoën en sporten.”

Ook Grol sprak direct na zijn overwinning een steunbetuiging uit in de richting van Savelkouls. „Ze ligt in het ziekenhuis en wordt nu geopereerd. Dat is heel heftig, het ziet er heel slecht uit. Haar onderbeen hing er scheef bij. Ik hoop dat het goedkomt en dat ze normaal kan leven hierna.”