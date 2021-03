De Ligt traint met ingepakt onderbeen bij Juventus

De Nederlandse verdediger trainde met een ingepakt linkeronderbeen. De Ligt haakte vorige week geblesseerd af tijdens de warming-up voor het competitieduel met Spezia (3-0) en ontbrak zaterdag ook tegen Lazio (3-1).

De 21-jarige international van Oranje stond maandag weer op het veld, net als onder anderen Giorgio Chiellini, de Italiaanse verdediger die drie weken geleden in het eerste duel met FC Porto geblesseerd raakte. Juventus verloor in Portugal met 2-1. Dankzij het doelpunt in de slotfase van Federico Chiesa heeft de ’Oude Dame’ in de return in principe aan één treffer genoeg om de kwartfinales te halen.

Trainer Andrea Pirlo hield Cristiano Ronaldo tegen Lazio uit voorzorg op de bank. De Portugees deed de laatste 20 minuten mee als invaller. „Geweldige zege. Laten we zo doorgaan boys”, schreef Ronaldo op Instagram na de zege.

Juventus mist tegen FC Porto de geschorste verdediger Danilo. Paulo Dybala is geblesseerd, Rodrigo Bentancur ontbreekt omdat hij besmet is met het coronavirus.

Programma Champions League

Dinsdag

Juventus - FC Porto

Sevilla - Borussia DortumundWoensdag

Paris Saint-Germain - Barcelona

Liverpool - RB Leipzig