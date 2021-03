Daley Blind over Qatar-grappen: ’Op Twitter is het makkelijk’

„Nederland boycot het WK alsnog”, was gedurende de wedstrijd de meest gemaakte grap op sociale media, terwijl Turkije meer en meer afstand nam van Oranje.

„Op Twitter en zo, is het makkelijk grappen maken”, zei Daley Blind na zijn 75e interland, die door de ruime nederlaag uitdraaide op een deceptie.

„Het is heel erg wat daar gebeurt”, vulde FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong aan. „Maar wij hebben het WK niet toegewezen, dat deed de FIFA. De KNVB is het daar altijd oneens mee geweest en wij steunen de KNVB. Maar ook wij willen geen boycot. We hebben net verloren, maar er is geen man over boord. We hebben gelukkig nog 9 duels om het recht te zetten.”