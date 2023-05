Max Verstappen slaat grote slag met zege in nat Monaco

Verstappen leidde de race in het prinsdom van begin tot eind en hield zijn hoofd onder verraderlijke omstandigheden koel. Regenval in het laatste deel van de Grand Prix zorgde voor de nodige chaotische taferelen. De Red Bull-coureur won uiteindelijk, voor Fernando Alonso (Aston Martin) en Esteban Ocon (Alpine), die ook in die volgorde achter hem gestart waren. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell eindigden als vierde en vijfde.

Bekijk ook: Herbeleef superieure zege Max Verstappen

Door zijn overwinning, en het feit dat teamgenoot Sergio Pérez geen punten behaalde, vergrootte Verstappen zijn voorsprong in de strijd om de wereldtitel met 25 punten. De kloof met Pérez bedraagt nu 39 punten.

Max Verstappen aan de leiding Ⓒ ANP/HH

Verstappen legde de basis voor zijn vierde overwinning van dit seizoen al op zaterdag. Dankzij een fenomenaal kwalificatie-rondje, waarin hij in de laatste sector het verschil maakte, startte hij een dag later vanaf pole position. Op een zachtere band dan nummer twee Alonso maakte hij geen fout en behield hij de leiding. Zoals de hele top-13 lange tijd ongewijzigd bleef.

Regen

Verstappen liep vervolgens snel weg bij Alonso, die op zijn beurt een enorm gat sloeg met nummer drie Ocon. De Spanjaard van Aston Martin kwam vanaf de 28e ronde wel weer dichterbij, omdat de medium-banden onder de RB19 van Verstappen het zwaarder kregen en de Limburger ook veel tijd verloor vanwege de trein van achterblijvers.

Red Bull haalde de Nederlander nog niet binnen voor zijn pitstop, omdat hij in dat geval achter Alonso terecht zou komen en er in de slotfase van de race ook regen werd voorspeld. Verstappen bouwde zijn voorsprong op Alonso weer iets uit, omdat die logischerwijs ook werd opgehouden door het ’verkeer’.

Met nog een kleine 30 ronden te gaan begon het inderdaad te regenen. Aston Martin haalde Alonso aanvankelijk naar binnen voor een bandenwissel naar de medium-band, maar dat bleek niet de juiste keuze. Verstappen glibberde flink en gaf aan dat het tijd was om over te stappen op intermediates. Alonso volgde dat voorbeeld, waarna even later bijna hele veld op die ’tussenband’ actief was.

Pérez aangetikt

Door de twee stops van Alonso was de voorsprong van Verstappen met meer dan twintig seconden enorm. De zege van de regerend wereldkampioen kwam daarop niet meer in gevaar.

Max Verstappen krijgt de trofee van prins Albert van Monaco. Ⓒ ANP/HH

Zijn teamgenoot Pérez startte na zijn crash in de kwalificatie vanaf de laatste plaats en dook na de eerste ronde direct naar binnen voor een pitstop, om over te stappen op de hardste band. Hij won daarmee twee posities, omdat ook Zhou Guanyu en Nico Hülkenberg naar binnen gingen. Die strategische keuze leek goed uit te pakken, ware het niet dat Pérez in ronde 36 nog een stop moest maken na een touché met Lance Stroll en later door de regenval nog een keer naar binnen moest. Uiteindelijk finishte Pérez als zestiende en dus buiten de punten, nadat hij ook nog een keer werd aangetikt door Russell en in totaal liefst vijf pitstops maakte.

De Vries

Nyck de Vries slaagde er niet in om in te punten te rijden. De AlphaTauri-coureur startte vanaf de twaalfde plek en finishte ook op die positie. De Vries verloor een plekje aan Valtteri Bottas, maar zijn eigen teamgenoot Yuki Tsunoda viel door problemen met zijn remmen ver terug, waardoor De Vries de twaalfde plek weer in handen kreeg.

Volgende week wacht alweer de volgende race, dan op het Circuit de Catalunya in Barcelona.