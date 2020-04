Voorzitter: PEC moet begroting met 2 miljoen verlagen

PEC Zwolle werkt dit seizoen nog met een begroting van ruim 13 miljoen euro. „Maar het mag duidelijk zijn dat de club een flinke financiële stap moet terugzetten”, verwacht Visser. „Een voetbalclub is geen eiland dat de maatschappelijke problemen voorbij ziet varen. Een serieus aantal businessclubleden heeft de afgelopen periode hun verbintenis met de club opgezegd, wat inhoudt dat we verwachten dat de commerciële begroting op dit moment zo’n 2 miljoen lager gaat uitvallen.”

Hoofdsponsor in zwaar weer

„Of wij er met deze omzetdaling zijn, dat is voor ons onduidelijk”, stelt Visser. „Niemand weet op dit moment precies in welke mate de crisis er inhakt bij onze belangrijkste financiers. Ook onze hoofdsponsor Molecaten is in zwaar weer terechtgekomen. Ondanks de lopende overeenkomst, is het voor nu afwachten of deze trouwe en uiterst loyale partner van de club binnenboord kan blijven.”

PEC Zwolle moet bezuinigen, benadrukt Visser. De club maakte al bekend dat de aflopende contracten van voetballers Lennart Thy, Rick Dekker, Jarni Koorman en Stanley Elbers niet worden verlengd. PEC neemt deze zomer ook afscheid van coaches Albert van der Haar, Ben Hendriks en Erben Wennemars.