Marokkaans protest tegen arbitrage op WK: ’Goed om soms iets van je te laten horen’

„Ik weet ook wel dat we door dat protest nu niet de finale gaan spelen”, zei Regragui. „Maar het is wel goed om soms iets van je te laten horen. Frankrijk heeft op dit WK toch ook geprotesteerd tegen een afgekeurd doelpunt tegen Tunesië? Zo raar is dat niet.”

Volgens Regragui en de Marokkaanse bond had de Mexicaanse scheidsrechter César Romas tijdens de halve finale voor een strafschop moeten fluiten na een duel tussen de Franse verdediger Theo Hernández en aanvaller Sofiane Boufal. „Maar dat deed hij niet. Hij gaf Boufal zelfs een gele kaart. Vervolgens werd er ook geen videoscheidsrechter ingeschakeld. Begrijp me goed, ik zeg niet dat we hadden gewonnen als we een strafschop hadden gekregen. Maar we hadden wel een penalty verdiend.”