Noppert troeft Van Duijvenbode af in Nederland onderonsje op World Matchplay

Het spelbeeld in de partij tussen de twee Nederlanders wisselde nogal. Noppert, die de afgelopen weken de finale haalde van de Dutch Open Darts en een toernooi van het Players Championship won, kende een uitstekende start en liep weg naar eerst 4-1 en vervolgens 6-3. Noppert maakte het verschil vooral op zijn dubbels, Van Duijvenbode kende meer moeite met uitgooien.

Daarna was het wel de beurt aan de 30-jarige Van Duijvenbode, die vier legs op rij won en voor het eerst in de wedstrijd de leiding nam (7-6). Tot 8-8 ging het vervolgens gelijk op, waarna Noppert wederom afstand nam: 12-9. Van Duijvenbode toonde veerkracht en kwam dichterbij, maar Noppert gaf zijn voorsprong dit keer niet meer uit handen en won met 16-11.

De als elfde geplaatste Noppert treft in de halve eindstrijd Gerwyn Price uit Wales of de Portugees José de Sousa. Zij treffen elkaar later op vrijdag.

De andere halve finale gaat tussen Michael van Gerwen en de Belg Dimitri Van den Bergh. Van Gerwen is de enige Nederlandse darter die het World Matchplay wist te winnen. Hij deed dat in 2015 en in 2016.