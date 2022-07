Noppert troeft Van Duijvenbode af in Nederlands onderonsje op World Matchplay, nu tegen Price

Darts

Van Gerwen laat Cullen kansloos bij World Matchplay

Darter Michael van Gerwen heeft de kwartfinales bereikt van het World Matchplay. De Nederlander, die als vierde is geplaatst bij het toernooi in Blackpool, won in de tweede ronde met 11-5 van Joe Cullen. De Engelsman was de nummer 11 van de plaatsingslijst.