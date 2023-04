Eredivisie CV viert extra Champions League-plek met filmpje

De ploeg die komend jaar als derde eindigt verdient een ticket voor de voorronden van de Champions League van het seizoen 2024-2025. Dat maakt De Jong trots. „We hebben samen het belang van Europees voetbal centraal gezet door onder meer af te spreken dat alle clubs in de Eredivisie zich verplichten om mee te werken aan verzoeken tot verschuiven van wedstrijden in het belang van een optimaal wedstrijdschema voor de Europees spelende clubs. Ook het later instromen van de Europees spelende clubs in de KNVB Beker en het collectieve besluit om het spelen op natuurgras te bevorderen hebben bijgedragen aan het gemeenschappelijke doel om een sterkere Nederlandse competitie te worden.”

De Eredivisie CV vierde het op een bijzondere wijze met een filmpje dat direct na het laatste fluitsignaal online werd gezet. Daarin staat de strijd met Portugal, die de belangrijke zesde plaats aan Nederland moest afstaan, centraal. Met oud-Oranje international Khalid Boulahrouz werd in de film verwezen naar de wedstrijd tegen Portugal tijdens het WK in 2006. In dit duel met zestien gele en vier rode kaarten verloor Oranje in de achtste finale met 1-0 en werd uitgeschakeld.

De Jong is ook positief over de toekomst: „De 6e plaats op de UEFA-ranglijst is vanwege de extra Europese tickets ontzettend belangrijk voor de aantrekkelijkheid van de Eredivisie, de commerciële groei en financiële stabiliteit van de clubs, de ontwikkeling en waarde van spelers, en de aantrekkingskracht voor nieuwe talenten. Nu moeten we er samen voor zorgen dat we deze plek vasthouden.”