Oranje traint met Depay en Wijnaldum

Bondscoach Ronald Koeman wilde geen risico nemen met Depay, die anderhalve week aan de kant stond met een bovenbeenblessure. Wijnaldum miste een groot deel van de voorbereiding op het duel met Noord-Ierland omdat hij met griep op bed lag.

Virgil van Dijk en Ryan Babel ontbreken op de training van Oranje in Zeist. De aanvoerder heeft het trainingskamp wegens persoonlijke omstandigheden verlaten. Babel heeft een blessure overgehouden aan het duel met Noord-Ierland. Marten de Roon mist het laatste duel in de EK-kwalificatie omdat hij geschorst is.

Depay wilde zelf graag in actie komen tegen Noord-Ierland. Wellicht vertelt Koeman maandagmiddag op een persconferentie of hij zijn topscorer wel opstelt tegen Estland.

Depay was met elf doelpunten en tien assists betrokken bij 21 van de 38 doelpunten die Oranje onder Koeman maakte. Wijnaldum trof viermaal doel in zijn laatste vier duels in de EK-kwalificatie.