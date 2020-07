Max Verstappen mag weer, maar hoe laat?

Vorig jaar liet Max Verstappen de massaal aanwezige Nederlandse juichen. Ⓒ EPA

Bijna vier maanden later dan de bedoeling was, gaat het Formule 1-seizoen alsnog van start. Max Verstappen en de negentien andere coureurs uit de koningsklasse van de autosport beginnen het seizoen in Oostenrijk, waar vrijdag de eerste twee trainingen zijn. Twee weken achter elkaar racen ze in Spielberg over de Red Bull Ring.