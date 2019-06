Warriors leven nog in NBA-finale

Vrijwel de gehele wedstrijd stonden de Warriors op voorsprong. In de best-of-sevenserie staat het het 3-2.

De basketballers van Toronto Raptors zijn nog één overwinning verwijderd van hun eerste kampioenschap in de NBA. De ploeg uit Canada won de vierde wedstrijd in de finale met 105-92 en nam daarmee een 3-1 voorsprong in de best-of-sevenserie tegen titelverdediger Golden State Warriors.

Het is een team pas één keer gelukt om in de NBA-finale een achterstand van 3-1 om te buigen in een overwinning. Cleveland Cavaliers slaagde daar in 2016 in.

Sterspeler Kevin Durant keerde terug bij Golden State na een blessure van een maand. Hij scoorde drie driepunters, maar raakte ook weer geblesseerd. Hij werd naar de kleedkamer begeleid door Stephen Curry en liep later op krukken.