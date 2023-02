Formule 1 bevestigt: dit jaar 23 races

De race in China stond aanvankelijk gepland voor 16 april, maar is door de coronasituatie in het Aziatische land van de kalender gehaald. Aanvankelijk communiceerde de Formule 1-top dat er gekeken zou worden naar een vervanger. Met name het Portugese Portimão leek goede papieren te hebben om terug te keren op de kalender.

Inmiddels is definitief besloten dat er geen vervangende race komt. Een 24e race wordt niet nodig geacht, net als het feit om vanuit Australië voor een race terug te keren naar Europa, om vervolgens weer alle vracht te vervoeren naar Azerbeidzjan.

Flink gat

Het betekent wel dat er vroeg in het seizoen een flink gat tussen twee races zit. Na de derde Grand Prix in Melbourne (2 april), volgt de volgende race in Baku pas vier weken later (30 april). Die data blijven ondanks de beslissing om geen vervanger voor China aan te wijzen namelijk gewoon staan. Het seizoen begint op 5 maart in Bahrein.