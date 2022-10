Ten Hag over ’indrukwekkende’ mijlpaal Ronaldo: ’Zullen meer goals volgen’

„Het is heel erg indrukwekkend als je 700 doelpunten maakt. Het is een waanzinnige prestatie”, zei Ten Hag. „Ik ben heel blij voor hem en wil hem daarmee feliciteren. Hij moest er even op wachten, maar ik ben er zeker van dat meer doelpunten zullen volgen.”

Ronaldo had in invalbeurten dit seizoen nog niet gescoord. De Portugese vedette werd eind augustus in verband gebracht met een vertrek bij Manchester United, maar hij bleef uiteindelijk toch. Hij scoorde wel al in de Europa League, maar dit was zijn eerste treffer dit seizoen in de Premier League. „Iedere speler heeft doelpunten nodig”, zei Ten Hag. „Ik heb met spitsen gewerkt, die hebben treffers nodig om dat gevoel te krijgen. Zodra ze eenmaal hebben gescoord, komen ze in een flow. Dan wordt het makkelijker. Dat gaat met hem ook gebeuren.”

Bekijk ook: Ronaldo helpt Ten Hag en Manchester United aan zege met historische goal

Ten Hag was blij dat zijn ploeg zich goed had herpakt na de 6-3-nederlaag vorig weekend tegen stadsgenoot Manchester City. „Kritiek is normaal na een nederlaag in een belangrijke wedstrijd. Maar je moet daarmee omgaan en er lessen uit trekken en dat hebben we gedaan, We herpakten ons goed donderdag in de Europa League en vandaag. We reageerden goed op de teleurstelling toen we 1-0 achter kwamen, maar bleven bij ons plan. We moeten vasthouden aan dat proces.”